Спецпрокурору США у "російській справі" можуть відмовити в можливості поставити запитання Трампу особисто

Трамп кілька разів говорив, що він готовий відповісти на питання в рамках 14-місячного розслідування Мюллера.

Юристи президента США Донадьда Трампа можуть не дозволити спецпрокурору Роберту Мюллеру особисто поставити йому питання в рамках розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

Про це інформує "Голос Америки".

Колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що адвокати президента хочуть отримати від слідчих Мюллера свідчення, які вказують на правопорушення з боку Трампа, перш ніж вони погодяться на бесіду спецпрокурора з ним.

Трамп кілька разів говорив, що він готовий відповісти на питання в рамках 14-місячного розслідування Мюллера, але Джуліані заявив, що «нам хотілося б знати, чи є якісь факти, які дають підставу для розслідування - початкові або створені, - тому що ми таких знайти не можемо. І ніхто інший не може".

За словами Джуліані, прокурорам "не потрібно доводити злочин, вони повинні лише дати фактичну основу, яка призводить до підозр у скоєнні злочину".

Читайте такожСпецпрокурор Мюллер збільшує штат команди, що розслідує втручання РФ у вибори в США - ЗМІ

"Ми не змогли знайти нічого, що можна було б інкримінувати (президенту - ред), і ми хочемо знати, на чому ґрунтується це розслідування".

Нині немає жодної інформації про про можливі терміни завершення розслідування Мюллера. Команда спецпрокурора не реагує публічно на регулярні атаки Трампа, який стверджує, що слідчі ставляться до нього упереджено.

Трамп багато разів стверджував, що розслідування є спробою демократів виправдатися за поразку на виборах їхнього кандидата - колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон.

Джуліані заявив, що Мюллер не наполягав би на бесіді з Трампом, "якби у них що-небудь було" на президента, хоча про зібрані спецпрокурори докази нічого не відомо.

Мюллер може направити Трампу повістку з вимогою надати свідчення великому журі присяжних, якщо президент не погодиться на розмову. З цього приводу Джуліані сказав: "Якщо він на це піде, то ми зможемо домогтися скасування такого рішення".

Спроба змусити Трампа давати показання може привести до тривалої юридичної тяганини. Справа може опинитися у Верховному суді США.