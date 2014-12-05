Росія скасувала в Грозному режим контртерористичної операції

14:07, 05 грудня 2014
Світ
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C 12.00 мск Росія скасувала в Грозному режим контртерористичної операції.

REUTERS

Про це ТАСС повідомив представник оперативного штабу по Чечні.

У відповідності з рішенням начальника УФСБ по Чеченській Республіці 4 грудня з 2.30 мск в Грозному було введено режим контртерористичної операції".

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Силовики стверджують, що знищили в процесі операції всіх повстанців, прихильників незалежності Республіки Чечня.

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