Росія скасувала в Грозному режим контртерористичної операції

Про це ТАСС повідомив представник оперативного штабу по Чечні.

У відповідності з рішенням начальника УФСБ по Чеченській Республіці 4 грудня з 2.30 мск в Грозному було введено режим контртерористичної операції".

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Силовики стверджують, що знищили в процесі операції всіх повстанців, прихильників незалежності Республіки Чечня.