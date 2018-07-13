У Мей відповіли на критику Трампа

Мей і Трамп проводять переговори в п'ятницю.

Молодший міністр в уряді прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей запитав президента США Дональда Трампа: "Де ваші манери, пане президенте?", після того, як американський лідер розкритикував її стратегію Brexit.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Трамп в інтерв'ю газеті Sun, опублікованому під час його візиту до Британії, сказав, що план Мей щодо Brexit, ймовірно, вбив шанс американо-британської торговельної угоди. Президент США також висловив жаль через відставку Бориса Джонсона, який пішов з поста глави МЗС Великої Британії через незгоду з планом Brexit. За словами американського президента, Джонсон міг би стати "чудовим прем'єр-міністром".

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Мей і Трамп проводять переговори в п'ятницю.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Тереза Мей оприлюднила свої пропозиції щодо майбутніх відносин з ЄС після виходу з блоку.

Пропозиції серед іншого передбачають укладення з ЄС Угоди про асоціацію на зразок тієї, що діє між Євросоюзом і Україною. Мей налаштована на більш м’який Brexit зі збереженням тісних економічних зв’язків з ЄС.