Трамп розпочав візит до Британії з критики на адресу Мей і мера Лондона

На думку Трампа, "м'який" варіант Брекзіта, обраний Мей, передбачає збереження широких економічних контактів з Євросоюзом, і тому негативно позначиться на розвитку американо-британської торгівлі.

У четвер через кілька годин після прибуття до Великобританії з офіційним візитом, де на його честь був влаштований урочистий прийом, президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю британському таблоїду Sun, в якому він піддав критиці деякі важливі рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей, пов'язані з виходом Великобританії з Європейського Союзу.

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Як передає Радіо Свобода, президент Трамп розповів, що прем'єр-міністр Тереза Мей не послухала його пораду щодо підходу до переговорів з приводу Брекзіту. "Вона обрала інший шлях. Не можу сказати, що він дуже успішний. Але ніякої альтернативи вона, ймовірно, для себе не бачила", - сказав Трамп.

На думку Трампа, "м'який" варіант Брекзіта, обраний Мей, передбачає збереження широких економічних контактів з Євросоюзом, і тому негативно позначиться на розвитку американо-британської торгівлі. Трамп мав на увазі нинішні торгові суперечки між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, які торкнуться і Британії, якщо вона має намір підтримувати активну присутність в ЄС.

Трамп також дав негативну оцінку меру Лондона Садіку Хану, сина іммігрантів з Пакистану, сказавши, що "він не впорався з загрозою тероризму". Коментуючи протести проти його візиту у столиці, американський президент заявив: "Мені раніше дуже подобався Лондон, але тепер я не бачу причин туди їхати".

Говорячи про міністра закордонних справ Бориса Джонсона, який пішов з кабінету Мей через розбіжності з прем'єром щодо Брекзіту, Трамп висловив упевненість в тому, що "Джонсон володіє всіма задатками прекрасного керівника країни".