Джордж Буш закликав свого брата балотуватися в президенти

15:25, 08 грудня 2014
Світ
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Колишній президент США Джордж Буш закликав свого брата Джеба балотуватися в президенти на виборах 2016 року.

Джордж Буш покликав брата у президенти США / Фото УНІАН

Свою позицію Джордж Буш-молодший висловив в інтерв’ю CNN 7 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

У квітні цього року колишній губернатор штату Флорида, республіканець Джеб Буш заявив, що остаточне рішення ухвалить до кінця року.

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Батько братів Бушів – Джордж Герберт Уокер Буш бувпрезидентом США у 1989-1993 роках. 

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