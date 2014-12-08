Джордж Буш закликав свого брата балотуватися в президенти
15:25, 08 грудня 2014Світ
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Колишній президент США Джордж Буш закликав свого брата Джеба балотуватися в президенти на виборах 2016 року.
Джордж Буш покликав брата у президенти США / Фото УНІАН
Свою позицію Джордж Буш-молодший висловив в інтерв’ю CNN 7 грудня, повідомляє Радіо Свобода.
У квітні цього року колишній губернатор штату Флорида, республіканець Джеб Буш заявив, що остаточне рішення ухвалить до кінця року.
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Батько братів Бушів – Джордж Герберт Уокер Буш бувпрезидентом США у 1989-1993 роках.
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