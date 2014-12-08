Рекордна заметіль у Хабаровську переповнила снігом всі полігони

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ІА REGNUM.

Роботи з очищення міських вулиць тривають цілодобово. За минулу добу було прибрано близько чотирьох тисяч кубометрів снігу і розсипано 130 тонн піщано-сольової суміші проти ожеледиці.

«Сніг треба вивозити в тих місцях, де він заважає життєдіяльності. Якщо не заважає - залишати. Не варто думати, що мільйони тонн снігу можна вивезти з території міста, це обійдеться в сотні мільйонів рублів», - заявив мер Хабаровська Олександр Соколов.

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Підприємства і організації Хабаровська повинні забезпечити розчищення своїх територій. На тих, хто ухиляється від цього обов'язку, у суд надсилаються матеріали про адміністративне порушення, повідомив начальник управління адміністративно-технічного контролю міської адміністрації Володимир Шубич. За його словами, штраф для фізичних осіб, які не виконують приписи про прибирання, може скласти до трьох тисяч рублів, для посадових осіб - до 7, для юридичних осіб - до 25 тисяч рублів.

6 грудня в Хабаровському краї пройшов загальнокрайовий суботник по ліквідації наслідків циклону. На вулиці міст вийшли 65 тисяч осіб, 10 тисяч з них - у столиці регіону. Тільки за час суботника з міста було вивезено понад 600 Камазів снігу.

Завірюха, що тривала у Хабаровському краї з 1 по 3 грудня, визнана синоптиками найсильнішою за останні 70 років. За три дні в регіоні випало від 2,5 до 3,5 місячної норми опадів, висота снігового покриву перевищила 1,5 метра.