У США розсекретили документи про стеження за помічником Трампа, якого підозрювали у зв'язках з Кремлем

Подібного роду документ з настільки високим грифом секретності оприлюднюється вперше, хоча його публічна версія має численні купюри.

Міністерство юстиції США в суботу оприлюднило абсолютно секретний документ, на підставі якого ФБР у жовтні 2016 року просило суд дати санкцію на стеження за помічником тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа Картером Пейджем. ФБР підозрювало, що він став об'єктом розробки російських спецслужб.

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Як пише «Радіо Свобода», подібного роду документ з настільки високим грифом секретності оприлюднюється вперше, хоча його публічна версія має численні купюри. Розсекречення документа домагалися через суд цілий ряд ЗМІ і правозахисних організацій. Раніше в поле зору громадськості потрапили лише уривки з нього, опубліковані окремо республіканцями і демократами – членами Комітету з розвідки нижньої палати Конгресу.

"На наш погляд, Пейдж таємно співпрацює з російським урядом, – йдеться у заяві, поданій ФБР на отримання судової санкції на стеження. – При цьому він вже порушив або з великою ймовірністю порушить в найближчому майбутньому кримінальний кодекс США". Крім того, йдеться, що Пейдж, а можливо, й інші члени штабу Трампа співпрацюють з Росією з метою втручання у вибори.

В обґрунтування свого прохання ФБР посилається, серед іншого, на візит Пейджа до Росії в липні 2016 року.

У так званому досьє на Трампа, зібраному колишнім співробітником британської розвідки Крістофером Стілом, стверджується, що американець під час візиту мав зустріч з високопоставленим чиновником паливно-енергетичного комплексу Росії.

Голова Комітету з розвідки Палати представників республіканець Девід Нуньєс і його однодумці стверджують, що санкція на стеження за Пейджем була отримана незаконно, оскільки ФБР приховало від суду, що у своєму проханні спирався саме на це досьє, оплачене противниками Трампа з табору Хілларі Клінтон.

Офіційно ФБР завжди стверджувало, що вивчає це досьє, яке містить ряд досі не підтверджених звинувачень на адресу Трампа, проте не використовує його у своїй роботі. Демократи, у тому числі заступник голови Комітету з розвідки Адам Шіфф, заявляють, що ФБР строго дотримувався встановленого порядку в своєму зверненні до суду і що початковий інтерес до Бюро особи Пейджа пробудили не відомості, надані Стілом, а інформація, що виходила від іншого помічника Трампа Джорджа Пападопулоса.

Суд тоді дозволив прослуховування телефонів Пейджа. Жодних звинувачень проти нього досі не пред'явлено. Дональд Трамп раніше звинувачував адміністрацію Обами в організації стеження за його виборчим штабом.