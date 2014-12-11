ООН: Ситуація в Україні та Ебола сповільнили зростання світової економіки

Основними викликами в 2015 році можуть стати ціни на нафту, криза в Україні, в Сирії та Іраку.

"У 2014 році світова економіка показала посереднє і нерівне зростання. Продовжують чинити тиск наслідки світової фінансової кризи, і в цей же час виникли нові геополітичні конфлікти, такі як Україна і лихоманка Ебола", - йдеться у доповіді ООН про поточний стан світової економіки і прогнозах на 2015 рік, повідомляє РИА Новости.

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"У цьому році США утримують економічне зростання на 2%, тоді як ситуація в Європі відзначалася неміцністю", - повідомляється в документі, опублікованому на сайті управління ООН.

"Показники зростання в країнах досить різнилися протягом 2014 року, при тому що в ряді країн відбулося різке уповільнення (зростання - ред.). Це насамперед Латинська Америка і країни СНД. Східна Азія, включаючи Китай, навпаки, пережили плавне зниження", - наголошується в тексті.