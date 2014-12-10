Кількість загиблих від лихоманки Ебола досягла 6388 осіб

Як повідомляє Газета.ru, такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Головним осередком поширення лихоманки залишається Сьєрра-Леоне.

В період з 1 по 7 грудня у Сьєрра-Леоне зареєстровано 397 нових випадків зараження.

Як повідомляв УНІАН,борці з епідемією лихоманки Ебола стали людьми 2014 року за версією редакції журналу Time.