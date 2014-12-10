Кількість загиблих від лихоманки Ебола досягла 6388 осіб
21:59, 10 грудня 2014Світ
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Кількість жертв епідемії лихоманки Ебола зросла до 6388 на 17 942 випадків зараження.
REUTERS
Як повідомляє Газета.ru, такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я.
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Головним осередком поширення лихоманки залишається Сьєрра-Леоне.
В період з 1 по 7 грудня у Сьєрра-Леоне зареєстровано 397 нових випадків зараження.
Як повідомляв УНІАН,борці з епідемією лихоманки Ебола стали людьми 2014 року за версією редакції журналу Time.
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