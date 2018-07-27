Колишній адвокат Трампа готовий свідчити проти нього у справі щодо зв’язків з Росією - CNN

За даними CNN, в Коена немає речових доказів, які б підтверджували його слова, проте він висловлює бажання свідчити спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Колишній особистий юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен стверджує, що Трамп знав про зустріч свого сина, зятя та голови президентської кампанії з представниками Росії у червні 2016-го року, за кілька місяців до виборів президента США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела, передає Радіо Свобода. За даними журналістів, співпрацею зі слідством Коен сподівається полегшити власне становище: він сам перебуває під федеральним слідством у зв’язку з розслідуванням Мюллера.

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За даними CNN, в Коена немає речових доказів, які б підтверджували його слова, проте він висловлює бажання свідчити спецпрокурору Роберту Мюллеру, який розслідує ймовірне втручання Росії у президентські вибори в листопаді 2016 року.

На тих виборах Дональд Трамп здобув несподівану для багатьох перемогу над кандидаткою від демократів Гіларі Клінтон.

У липні 2017 року в американських ЗМІ стало відомо про зустріч сина Трампа Дональда-молодшого, чоловіка доньки Іванки Джареда Кушнера та голови президентської кампанії Пола Манафорта з чотирма представниками Кремля у хмарочосі «Трамп-Тауер» в Нью-Йорку.

Зустріч відбулася в червні 2016 року. Вона стала центральним пунктом розслідування в Конгресі та міністерстві юстиції США у зв’язку з імовірними спробами Росії втрутитися в президентські вибори.

Припускають, що росіяни запропонували Трампові-молодшому компромат на суперницю батька Клінтон. Цю ж версію, за словами журналістів CNN, готовий підтвердити Майкл Коен.

У Білому домі всі звинувачення у зв’язках з Росією заперечують. Сім’я Трампа стверджує, що Дональд Трамп нічого не знав про зустріч, доки не прочитав про неї в The New York Times у липні 2017-го, а його син запевняє, що на зустрічі обговорювали питання всиновлення, а не політику.

У свою чергу, чинний адвокат президента США Руді Джуліані назвав Коена «патологічним брехуном».

«Не розумію, як його словам можна хоч трохи довіряти», – цитує Джуліані CNN.