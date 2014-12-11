США обговорюють нові санкції проти Кремля через розробку нової ракети

Про це заявив на слуханнях у палаті представників старший помічник заступника міністра оборони США Брайан Маккеон, пише Міністерство оборони США.

За його словами, комітет начальників штабів провів оцінку загрози через розробку Росією крилатої ракети наземного базування середньої дальності, передає Українська правда.

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"Ця оцінка змусила нас розглядати широкий спектр можливих дій у військовій сфері і ймовірність, з якою кожна з цих дій може переконати російське керівництво повернутися до дотримання договору про РСМД", - сказав Маккеон.

За його словами, США також обмірковують можливі дії, які можуть перешкодити Росії отримати відчутну військову перевагу в результаті отримання забороненої ракети.

"Ми вважаємо, що РСМД сприяє не тільки безпеці США і Росії, але і наших союзників та партнерів", - сказав він.

"З цієї причини, російське володіння, розвиток або розгортання системи зброї, в порушення договору, не будуть проігноровані", - додав Маккеон.

На тих же слуханнях заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Роуз Готмюллер заявила, що Вашингтон розглядає можливу економічну відповідь на порушення договору, пише AP.

"Ми активно розглядаємо можливі економічні заходи у відповідь на порушення РФ", - сказала Готмюллер.

США вперше висунули Москві звинувачення в порушенні договору в липні.

Глава відомства Сергій Лавров назвав звинувачення голослівними і заявив, що американська сторона не надала жодних доказів.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році.

Учасники договору зобов'язалися не виробляти, не випробовувати й не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть розширити санкції щодо РФ через угоди з Іраном.