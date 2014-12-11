В Швейцарії припинені випробування вакцини проти Еболи

Ця сироватка була розроблена американською компанією NewLink і закуплена фармацевтичною компанією Merck, повідомляє "Новое время" з посиланням на ВВС. Тестування припинено в якості запобіжного заходу і буде відновлене в січні 2015 року.

Читайте такожУ США проведено успішні випробування вакцини від лихоманки Ебола

У ряді країн зараз проходять випробування на людях ще однієї вакцини, розробленої GlaxoSmithKline спільно з Національним інститутом алергології та інфекційних захворювань США.

Нагадаємо, в даний час в світі немає ліцензованої вакцини проти вірусу Ебола. Проте вчені з'ясували, що проста процедура може врятувати заражених цимвірусом.

За останніми даними ВООЗ, кількість жертв вірусу Ебола досягла майже 7 тис. осібк, а загальне число заражених становить 16 тис. осіб. Найбільш важка ситуація в трьох країнах Західної Африки - Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.