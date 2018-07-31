Люди сподіваються лише на диво: лідер білоруської опозиції прокоментував чутки про «інсульт» Лукашенка

Якщо з Лукашенком справді щось станеться, це миттєво дестабілізує ситуацію у країні, переконаний опозиціонер Микола Статкевич.

Більшість громадян Білорусі незадоволені владою, тому чутки про начебто інсульт у президента Білорусі Олександра Лукашенка були сприйняті частиною суспільства дуже жваво. Дехто вбачає у смерті Лукашенка шанс покращення ситуації у країні.

Про це у коментарі ТСН розповів лідер Білоруської соціал-демократичної партії Микола Статкевич.

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"Звичайно якась частина суспільства збудилася. Більшість людей дуже незадоволені владою. Суспільство придушене. У нас вісім спецслужб. Люди знають, що протести жорстоко придушуються. Тож їм залишається сподіватися тільки на диво. Таким вони вважають раптову смерть ненависної їм людини», - зазначив політик.

«Вони думають, що після цього все стане добре. Але це неправильно. Якщо ми самі не здобудемо собі свободу і не захищатимемо її, то прийде інший диктатор, який може виявитися навіть гіршим за цього", - продовжив він.

Статкевич підтвердив, що Лукашенко не з’являвся в ефірі національного телебачення три дні, з 28 липня, але не побачив у цьому нічого екстраординарного. За його словами, останнім часом він не спостерігав жодних натяків на те, що з президентом дійсно щось сталося. Зокрема, заходи безпеки в країні не посилювалися. Силовики живуть за звичним планом.

В той же час опозиціонер наголосив, що якщо з Лукашенком справді щось станеться, це миттєво дестабілізує ситуацію у країні.

Нагадаємо, 30 липня політичний Telegram-канал «Незигарь» і українське видання «Ділова столиця» повідомили, що білоруський лідер переніс інсульт. «Незигарь» відзначав, що саме через інсульт і госпіталізацію Лукашенко скасував свій візит до Гомеля.

До цього канал стверджував, що Лукашенко страждає від цукрового діабету і в цілому відчуває великі проблеми зі здоров'ям. Останнім часом білоруський лідер, як повідомляли автори «Незигаря», «багато спить, безмірно їсть і працює по 4-5 годин в день». У прес-службі білоруського лідера інформацію про інсульт у глави держави назвали «маячнею».

Сьогодні, 31 липня, Лукашенко з’явився на публіці після трьох днів «тиші». Він провів зустріч з головою Мінського облвиконкому Анатолієм Ісаченко.