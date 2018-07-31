Лукашенко вперше з'явився на публіці після чуток про його інсульт (фото)

Лукашенко зустрівся з головою Мінської області.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко у вівторок, 31 липня, провів зустріч з головою Мінського облвиконкому Анатолієм Ісаченко.

Про це повідомило державне інформаційне агентство БелТА.

Глава республіки заслухав доповідь про збиральну кампанію в регіоні, розвиток м'ясо-молочного комплексу і дорожнього будівництва.

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Зустріч з Ісаченко стала першою для Лукашенка появою на публіці за останні кілька днів. 30 липня політичний Telegram-канал «Незигарь» і українське видання «Ділова столиця» повідомили, що білоруський лідер переніс інсульт. «Незигарь» відзначав, що саме через інсульт і госпіталізацію Лукашенко скасував свій візит в Гомель.

До цього Telegram-канал стверджував про те, що Лукашенко страждає від цукрового діабету і в цілому відчуває великі проблеми зі здоров'ям. Останнім часом білоруський лідер, як повідомляли автори «Незигаря», «багато спить, безмірно їсть і працює по 4-5 годин в день».

У прес-службі білоруського лідера інформацію про інсульт у глави держави назвали «маячнею».