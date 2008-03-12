Проекти, пропоновані австрійським бізнесом, дають відчутний ефект вже на другий рік

Рада керівників Віденського економічного форуму (ВЕФ) 10 березня на черговому засіданні ухвалила рішення про отримання Україною повноправного членства в цій організації, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили в МЗС, Форум все більше перетворюється на своєрідний регіональний «малий Давос», і активне залучення України до проектів, що здійснюються під його егідою, дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку банківської діяльності, сучасних систем комунікацій, промислового розвитку, інвестиційної і фінансової діяльності, а також енергетичної сфери.

Привабливість Форуму для України, зазначає прес-служба МЗС, полягає також у тому, що в центрі його уваги знаходяться питання, які мають прикладний характер у короткостроковій перспективі. Проекти, пропоновані австрійським бізнесом (розвиток муніципального господарства, альтернативних джерел енергії, туристичної сфери, екології тощо), дають відчутний ефект вже на другий рік їх реалізації.

Україна як повноправний член ВЕФ має намір організувати влітку цього року виїзне засідання Форуму в Києві.

*** Віденський економічний форум створений у квітні 2004 року для розвитку економічного співробітництва і просування інвестицій в країнах від Адріатики до Чорного моря. До нього входять, зокрема, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Молдова, Румунія, Сербія, Словенія, Туреччина, Хорватія і Чорногорія.