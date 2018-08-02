У США опублікують невидане оповідання Хемінгуея

У творі Хемінгуей зображує солдатів, які втомилися від Другої світової війни, але дивляться у майбутнє з надією.

Американський журнал Strand Magazine повідомив, що опублікує оповідання письменника Ернеста Хемінгуея, яке не видавалося до цього.

Про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що дія написаного в 1956 році розповіла про те, що відбувається в готелі Ritz в Парижі. У творі Хемінгуей зображує солдатів, які втомилися від Другої світової війни, але дивляться на майбутнє з надією.

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«У 55 номері нашого журналу ми з гордістю представляємо неопубліковане оповідання Ернеста Хемінгуея під назвою A Room on the Garden Side (Кімната на стороні саду. – ред.)», — йдеться в заяві журналу.

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