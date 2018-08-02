У США опублікують невидане оповідання Хемінгуея
14:23, 02 серпня 2018Світ
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У творі Хемінгуей зображує солдатів, які втомилися від Другої світової війни, але дивляться у майбутнє з надією.
Ернест Хемінгуей / фото Ivona.bigmir.net
Американський журнал Strand Magazine повідомив, що опублікує оповідання письменника Ернеста Хемінгуея, яке не видавалося до цього.
Про це повідомляється на сайті видання.
Зазначається, що дія написаного в 1956 році розповіла про те, що відбувається в готелі Ritz в Парижі. У творі Хемінгуей зображує солдатів, які втомилися від Другої світової війни, але дивляться на майбутнє з надією.
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«У 55 номері нашого журналу ми з гордістю представляємо неопубліковане оповідання Ернеста Хемінгуея під назвою A Room on the Garden Side (Кімната на стороні саду. – ред.)», — йдеться в заяві журналу.
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