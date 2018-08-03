Після 10 місяців розслідування поліція не змогла встановити мотиви стрілка з Лас-Вегаса

У той же час у поліції спростували інформацію про другого стрілка.

Після 10 місяців розслідування поліція не змогла встановити мотиви Стівена Педдока, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Шериф Джо Ломбардо заявив, що Педдок був «непомітною людиною» з ознаками нестабільного психічного стану, однак у поліції немає чітких відповідей.

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«Ми не змогли точно відповісти на питання, чому Стівен Педдок це зробив», — сказав Лобардо.

У той же час у поліції спростували інформацію про другого стрілка.

Раніше повідомлялося, що мозок Стівена Педдока протягом місяця будуть досліджувати в Стенфордському університеті.

У ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера в готелі за учасників фестивалю кантрі-музики «Route 91». В результаті загинули 58 осіб. Сам Педдок після скоєного покінчив із собою.