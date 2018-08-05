У Китаї вдруге не допустили до показу фільм студії Disney про Вінні-Пуха
У Китаї заборонили прокат фільму студії Disney "Крістофер Робін" про Вінні-Пуха. Про це пише таблоїд The Hollywood Reporter.
У виданні відзначили, що мультфільм не допускають до прокату вже вдруге. Офіційна причина заборони невідома, однак, імовірно, це пов'язано з порівнянням лідера Китаю Сі Цзіньпіна з ведмедиком Вінні-Пухом.
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У 2017 році зображення казкового героя почали блокувати в соціальних мережах з-за того, що воно стало символом опору правлячої Комуністичної партії Китаю. У червні 2018 року китайська влада заблокувала також канал НВО після вечірнього шоу Джона Олівера, який пожартував над "чутливістю" Сі Цзіньпіна, порівнявши його з Вінні-Пухом.
У жовтні 2017 року центральний комітет Комуністичної партії Китаю переобрав генеральним секретарем лідера партії Китаю Сі Цзіньпіна ще на п'ять років.