У Каліфорнії літак впав на автостоянку, загинули п'ятеро людей
09:02, 06 серпня 2018Світ
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Літак не долетів півтора кілометра до аеропорту.
Ілюстрація / REUTERS
В американському місті Санта-Ана на півдні Каліфорнії легкомоторний літак впав на автомобільну стоянку. В результаті аварії загинуло п'ятеро людей.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає 112.ua, літак прямував в аеропорт, коли сталася аварія. Падіння сталося в півтора кілометрах від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Уейн. Вулиці, що ведуть до розташованого поруч з місцем аварії торговим центром South Coast Plaza, перекриті.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в аварії легкомоторного літака в Польщі постраждав український нардеп-радикал.
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