На австралійський берег викинулися відразу сім кашалотів
08:15, 14 грудня 2014Світ
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Сім кашалотів викинулися на берег в Австралії.
Кілька кашалотів викинулися на берег / LiveLeak
Всі тварини, виявлені на узбережжі поруч з містом Ардроссаном, були мертві.
Про це пише "Сегодня".
Як повідомляється, ще один кашалот був врятований від смерті на березі судном, яке відтягнуло його на глибоководдя.
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Тепер у місцевої влади дві задачі. По-перше, якомога швидше прибрати з пляжу туші. По-друге, дослідити їх, щоб з'ясувати причину загибелі.
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