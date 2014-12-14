На австралійський берег викинулися відразу сім кашалотів

Всі тварини, виявлені на узбережжі поруч з містом Ардроссаном, були мертві.

Про це пише "Сегодня".

Як повідомляється, ще один кашалот був врятований від смерті на березі судном, яке відтягнуло його на глибоководдя.

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Тепер у місцевої влади дві задачі. По-перше, якомога швидше прибрати з пляжу туші. По-друге, дослідити їх, щоб з'ясувати причину загибелі.