Керрі та Лавров виступили за якнайшвидше проведення нового раунду переговорів у Мінську
07:44, 15 грудня 2014Світ
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На зустрічі в Римі міністри закордонних справ США і Росії Джон Керрі і Сергій Лавров прийшли до висновку, що необхідно скликати контактну групу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у найкоротші терміни.
REUTERS
Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства закордонних справ Росії.
"В контексті ситуації на Південному Сході України акцентована необхідність послідовного виконання мінських домовленостей і якнайшвидшого скликання з цією метою засідання Контактної групи", - йдеться в повідомленні.
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Російський міністр також підкреслив, що "спроби будь-якого тиску на Росію безперспективні".
Як зазначається, на зустрічі обговорювалися також сирійська та ізраїльсько-палестинська проблеми.
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