Керрі та Лавров виступили за якнайшвидше проведення нового раунду переговорів у Мінську

Про це повідомляється на Facebook-сторінці міністерства закордонних справ Росії.

"В контексті ситуації на Південному Сході України акцентована необхідність послідовного виконання мінських домовленостей і якнайшвидшого скликання з цією метою засідання Контактної групи", - йдеться в повідомленні.

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Російський міністр також підкреслив, що "спроби будь-якого тиску на Росію безперспективні".

Як зазначається, на зустрічі обговорювалися також сирійська та ізраїльсько-палестинська проблеми.