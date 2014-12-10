Палестинський міністр помер після бійки з ізраїльськими прикордонниками

За повідомленнями, 55-річний міністр без портфеля Зіяд Абу Ейн брав участь у бійці з прикордонниками, які розганяли демонстрантів проти єврейських поселень на окупованих Ізраїлем палестинських територіях, і йому дісталося прикладом у груди, після чого той упав і по дорозі до лікарні помер, передає радіо "Свобода".

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Ізраїльські військові вважають, що причиною смерті міг стати серцевий напад. Розтин тіла призначений на завтра.

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас назвав цей інцидент «варварським актом, який не можна замовчати чи прийняти».