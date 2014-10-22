Сирія розбомбила авіабазу ісламістів, знищені два з трьох захоплених ІД винищувача

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

За даними Міністерства інформації Арабської Республіки, літак урядових ВПС скинув бомби на авіабазу Джаррах відразу після того, як на ній приземлилися льотчики ісламістів. В результаті два винищувачі згоріли. Зараз сирійська розвідка намагається виявити третю машину. За словами міністра інформації республіки Умрана Аз-Зоубі, бойовикам вдалося захопити застарілі моделі літаків і вони не можуть вести повітряні бої проти сучасних апаратів, що знаходяться на озброєнні ВПС Сирії.

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17 жовтня з'явилося повідомлення, що бойовики «Ісламського держави» почали літати на винищувачах, захоплених у сирійських силовиків. Імовірно, це літаки МіГ-21 і МіГ-23. Управлінню бойовими машинами ісламістів навчили військові льотчики, які до них приєдналися.

Раніше ізраїльські військові збили сирійський літак в районі міста Ель-Кунейтра, який, за їх словами, порушив повітряний простір країни. Винищувач МіГ-21, був перехоплений в повітрі за допомогою системи ППО Patriot в районі Голанських висот.