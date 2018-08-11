На військовому заводі біля Солсбері стався вибух, є жертва

Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала серйозні поранення.

На заводі оборонної фірми Chemring Countermeasures, розташованому у місті Портон-Даун поблизу Солсбері, стався вибух.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала серйозні поранення, повідомля The Independent. Стан постраждалого оцінюють як важкий, його госпіталізували.

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"Уільтширська поліція та керівник служби охорони здоров'я та безпеки тепер проведуть слідство щодо причини цього інциденту", - зазначили правоохоронці.

На фабрику було викликано шість пожежних екіпажів із різних станцій пожежної та рятувальної служби Дорсет та Уілтшира, щоб ліквідувати пожежу.

Як повідомляв УНІАН, у березні у місті Солсбері отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок (радянського виробництва) колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стояла Росія. Екс-агента і його дочку вже виписали з лікарні після проведення успішного лікування.

30 червня з будинку в місті Еймсбері, поблизу Солсбері, госпіталізували пару - 45-річного Чарлі Роулі і 44-річну Дон Стерджесс. Пізніше стало відомо, що жінка померла в лікарні. Чоловік же отямився після "невеликого, але вагомого поліпшення".

Британська влада публічно оголосила, що пара піддалася впливу речовини "Новачок". У Лондоні заявили, що робочою версією слідства вважається нецілеспрямований замах. Швидше за все, пара британців постраждала від залишків речовини Новачок, яким були отруєні колишній офіцер ГРУ і його дочка.