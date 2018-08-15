Британські винищувачі перехопили шість російських бомбардувальників, в РФ усе заперечують

На військовій базі у Румунії розміщені чотири британських винищувачі і сотні американських військових

Винищувачі британських ВПС, що дислоковані в Румунії, перехопили над Чорним морем шість російських бомбардувальників.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на румунське агентство Agerpres.

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Зазначається, що 13 серпня винищувачі Eurofighter Typhoon піднялися в повітря з румунської бази Міхаїл Когалнічану через присутність над Чорним морем неподалік кордонів НАТО шести російських бомбардувальників Су-24.

"Перед зльотом заради перехоплення нас попередили про значну повітряну активність росіян, яка спостерігалася протягом усієї ночі" - розповів один з пілотів.

Британські ВПС повідомили, що їх операція відбувалась у рамках місії НАТО щодо стримування російської агресії, підтримки румунських союзників та виконання Британією зобов’язань у рамках НАТО.

На військовій базі у Румунії розміщені чотири британських винищувачі і сотні представників збройних сил США.

В той же час, як повідомляють численні російські ЗМІ, в Міноборони РФ перехоплення російських літаків спростовують. За версією російської сторони, 13 серпня над акваторією Чорного моря виконували навчальні завдання чотири літаки морської авіації, серед яких не було жодного Су-24.

Нагадаємо, у червні винищувачі НАТО вісім разів піднімалися на перехоплення російських літаків над Балтійським морем.