Винищувачі НАТО вісім разів піднімалися на перехоплення російських літаків над Балтійським морем

У Міноборони Литви повідомили, що з 4 по 10 червня ВПС НАТО доводилося піднімати літаки вісім разів.

Винищувачі ВПС НАТО вісім разів супроводжували російські військові літаки в повітряному просторі над Балтійським морем з 4 по 10 червня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Литви.

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Як передає РБК, 4 червня були перехоплені літаки Іл-20 і Су-24МР. Іл-20 летів в Калінінградську область і підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, Су-24МР не виходив на зв'язок. На наступний день літаки НАТО чотири рази піднімалися на перехоплення двох Ан-12, двох Су-24, двох Су-27 і одного Ан-26. 9 червня натовський винищувач три рази піднімався на перехоплення Іл-20, Ан-26 і Су-24.

Як повідомляв УНІАН, раніше угорські винищувачі на кордоні з Україною піднімалися по тривозі через порушення повітряного простору.