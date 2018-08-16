"Розбомбити Воронеж": російський фінансист пояснив, як Путін може відповісти на нові санкції США

На думку блогера Слави Рабиновича, Росія нічого не може протиставити Вашингтону.

Росія нічого не зможе протиставити черговому пакету санкцій США.

Таку думку "Апострофу" висловив російський блогер і фінансист Слава Рабінович.

"Найбільш яскраво це продемонстрував перший пакет санкцій, запроваджений проти російських чиновників ще до окупації Криму і нападу Росії на Україну, - Акт Магнітського. Тому, насправді, Путін і його наближені так бісяться - бо нічого цим санкціям протиставити не можуть. Природно, крім того, що називається мемом "розбомбити Воронеж", - сказав блогер.

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За його словами, від Росії можна чекати чогось екстраординарно підлого.

"Росія за ці роки показала, що може вводити санкції проти власного народу, продовольче ембарго проти власного населення, тиснути бульдозерами і спалювати десятки тонн високоякісних продуктів харчування... В принципі, проти власного народу Росія, яку представляє Путін та його ОЗУ, може зробити все, що завгодно. Але проти Америки — нічого", - зазначив Рабінович.