"Розбомбити Воронеж": російський фінансист пояснив, як Путін може відповісти на нові санкції США
Росія нічого не зможе протиставити черговому пакету санкцій США.
Таку думку "Апострофу" висловив російський блогер і фінансист Слава Рабінович.
"Найбільш яскраво це продемонстрував перший пакет санкцій, запроваджений проти російських чиновників ще до окупації Криму і нападу Росії на Україну, - Акт Магнітського. Тому, насправді, Путін і його наближені так бісяться - бо нічого цим санкціям протиставити не можуть. Природно, крім того, що називається мемом "розбомбити Воронеж", - сказав блогер.
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За його словами, від Росії можна чекати чогось екстраординарно підлого.
"Росія за ці роки показала, що може вводити санкції проти власного народу, продовольче ембарго проти власного населення, тиснути бульдозерами і спалювати десятки тонн високоякісних продуктів харчування... В принципі, проти власного народу Росія, яку представляє Путін та його ОЗУ, може зробити все, що завгодно. Але проти Америки — нічого", - зазначив Рабінович.