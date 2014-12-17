ЄС не буде розглядати санкції проти РФ на саміті в Брюсселі - джерело

Про це заявило джерело в урядових колах ФРН, передає ТАСС.

"Особливих рішень з режиму санкцій (проти Росії) і фінансової допомоги (Україні) не передбачається", - повідомило джерело.

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Раніше повідомлялося, що візит президента України Петра Порошенка до Брюсселя, який планувався на кінець поточного тижня, не відбудеться. Підставою для скасування візиту став той факт, що на ім'я українського президента так і не надійшло запрошення до участі в засіданні Європейської ради (саміту ЄС).