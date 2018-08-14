В Англії на ходу перекинувся автобус, постраждали більше 40 людей
04:19, 14 серпня 2018Світ
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Троє з постраждалих дістали серйозні травми і були госпіталізовані.
Інцидент стався о 16:00 за місцевим часом в графстві Кент / фото kent.police.uk
Сорок одна людина, з них семеро дітей, постраждали внаслідок перекидання пасажирського автобуса в Англії.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
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Інцидент стався о 16:00 за місцевим часом в графстві Кент, на окружній лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі.
Троє з постраждалих дістали серйозні травми і були госпіталізовані. Щоб дістати деяких людей з автобуса, рятувальникам довелося залучити спецзасоби.
Як повідомляв УНІАН, 11 серпня, у другій половині дня на 59 км автодороги на території області Ноград в Угорщині в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували українці, 13 із них травмовані.
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