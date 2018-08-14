В Англії на ходу перекинувся автобус, постраждали більше 40 людей

04:19, 14 серпня 2018
Світ
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Інцидент стався о 16:00 за місцевим часом в графстві Кент / фото kent.police.uk

Про це повідомляє телеканал Sky News.

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Інцидент стався о 16:00 за місцевим часом в графстві Кент, на окружній лондонській автостраді М25 поблизу міста Суонлі.

Троє з постраждалих дістали серйозні травми і були госпіталізовані. Щоб дістати деяких людей з автобуса, рятувальникам довелося залучити спецзасоби.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня, у другій половині дня на 59 км автодороги на території області Ноград в Угорщині в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували українці, 13 із них травмовані.

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Теги: #Англія#аварія#ДТП з автобусом