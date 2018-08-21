Мадонна і Нікі Мінаж поцілувалися на музичній премії MTV (фото)

За лаштунками церемонії Мадонна зустріла американську реп-виконавицю Нікі Мінаж, яку подарувала поцілунок в губи.

Престижна американська премія у сфері створення відео MTV Video Music Awards 2018 запам'яталася багатьом не тільки шоу, яке влаштували артисти на сцені заходу, але і завдяки відвертим і епатажним вбранням зірок на червоній доріжці.

Знаменита співачка Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя, також здивувала публіку своїм вбранням. Зірка вбралася в національний костюм марокканців.

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За лаштунками церемонії Мадонна зустріла американську реп-виконавицю Нікі Мінаж, яку подарувала поцілунок в губи. Захоплена Ніки встигла відзняти відео з легендарною співачкою і опублікувала його в Instagram-сториз.