На питання Собчак про свавілля Кадирова Путін запитав, навіщо їй дали слово

Під час підсумкової прес-конференції президента РФ Володимира Путіна йому поставила питання відома телеведуча і журналіст "Дождя" Ксенія Собчак, на що російський лідер відповів, звертаючись до свого прес-секретаря Дмитра Пєскова: "Навіщо ти їй дав слово", повідомляє ТСН.

Собчак згадала про недавні події в Грозному і поцікавилася у Путіна, чи буде він захищати тих жителів Чечні і їхніх родичів, яких ще до суду почали вважати винними і спалювати їхні будинки. Також журналістка нагадала Путіну про так звану "п'яту колону" і фейкові сюжети про Україну на федеральних каналах РФ і поцікавилася у президента, чи ділить він світ на "бандерлогів і його соратників".

Відповів Путін на питання Собчак дивним жартом - він запитав у свого прес-секретаря Дмитра Пєскова: "Навіщо ти їй дав слово". Після цього він все-таки спробував дати коментарі Собчак.

Зокрема, він формально виступив проти розправ у Чечні.

Читайте такожПутін порівняв Росію з ведмедем, який має "ганяти поросяток тайгою", інакше йому вирвуть зуби"Ніхто не вважається винним, поки це не визнано судом. З практики роботи антитерористичних підрозділів, як правило, родичі тих, хто здійснює теракт, знають про це. Але це не дає права, в тому числі керівнику Чечні, на досудові розправи", - сказав Путін.

На питання про фейкові сюжети в ефірі федеральних російських каналів Путін так і не відповів.

Як повідомляє російський Сноб, Путін також спробував віджартуватися від розпалювання ворожнечі між громадянами Росії, заявивши, що бандерлогів придумав ще Кіплінг і що ніхто не цькує незгодних у Росії, натомість він розповів про "цькування" Валерії та Кобзона у Європі.

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