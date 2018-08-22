Bloomberg: Росія кинулася скуповувати золото з переляку перед новими санкціями США

Москва намагається зробити себе менш уразливою перед американським доларом.

Росія збільшила свої запаси золота у липні більше, ніж в будь-який інший місяць цього року, намагаючись підготуватися до удару нових жорстких санкцій США.

Російський Центральний банк минулого місяця купив 26,1 тонн металу, підвищивши свої запаси до 2170 тонн. Про це свідчать дані МВФ, які є в розпорядженні Bloomberg.

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Станом на кінець минулого місяця золото у власності Росії оцінювалося в 77,4 мільярдів доларів. Востаннє країна закуповувала цінний метал у таких великих обсягах аж в листопаді.

Видання пише, що в квітні і травні Росія скоротила частку бондів і цінних паперів США у своїй власності на одну п’яту, після чого купила золото. Таким чином, Москва посилила спекуляції про те, що вона намагається позбутися американських активів, щоб захиститися від впливу санкцій. Перший заступник голови Центрального банку РФ Дмитро Дулін назвав золото «100% гарантією від юридичних і політичних ризиків».

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«Це дуже розумний крок з боку Володимира Путіна. Росія веде фінансову війну. Вона позбувається долара і збільшує запаси золота. Це ізолює її від заморожень операцій у американському доларі і санкцій», - пояснив автор і редактор Strategic Intelligence Джим Рікардс.

У свою чергу, партнер SP Angel Джон Маєр зауважив, що США перетворюють свій долар на зброю. Тому золото, на його думку, - це «ліквідна інвестиція, якщо не хочеться бути під впливом долара».