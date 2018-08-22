Трамп з іронією відреагував на визнання провини своїм колишнім адвокатом

"Якщо хтось шукає хорошого адвоката, я наполегливо рекомендую вам не користуватися послугами Майкла Коена", - написав у себе в Twitter Трамп.

Президент США Дональд Трамп відреагував на визнання провини його колишнім адвокатом Майклом Коеном. Той визнав себе винним, зокрема, в тому, що в ході виборчої кампанії 2016 року за вказівкою Трампа заплатив за мовчання двом жінкам, які заявили про сексуальні зв'язки з тодішнім кандидатом від республіканців.

"Якщо хтось шукає хорошого адвоката, я наполегливо рекомендую вам не користуватися послугами Майкла Коена", - написав у себе в Twitter Трамп після того, як стало відомо про рішення Коена визнати провину.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше редакція Wall Street Journal припустила, що засудження Пола Манафорта і визнання Майкла Коена можуть дати зачіпки прихильникам відставки Трампа.