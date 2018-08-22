Wall Street Journal: Президенство Трампа залежить від того, що Манафорт і Коен знають про Росію

У охочих переглянути результати президентських виборів з’явилася зачіпка, однак вона все ж не велика.

Засудження Пола Манафорта і зізнання Майкла Коена стали шкідливими викриттями тіньових операцій соратників Дональда Трампа, пов’язаних з його приватним і політичним життям.

Не відомо точно, чи становлять вони фатальну загрозу для його президенства. До того ж, докази у обох справах ніяк не пов’язані з розслідуванням існування змови з Росією під час виборів, яке дало хід цим судовим переслідуванням.

Про це в редакційній статті пише лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal. Суд присяжних у Вірджинії визнав Манафорта виним за 8 обвинуваченнями у шахрайстві в ході його особистих справ. При цьому за ще 10 підозрами він лишився виправданим.

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Видання нагадує, як у 2016 році попереджало Трампа у своїй колонці, що бізнес Манафорта базується на тому, щоб отримувати вигоду від політичних зв’язків. При цьому, Wall Street Journal називає його уособленням «болота». Іронічно те, що Трамп найняв його на посаду голови свого виборчого штабу частково тому, що більшість республіканців з політичним досвідом цуралися його. Бізнесмен з Нью-Йорка з президентськими амбіціями знав, що Манафорт живе в Trump Tower. А ще політтехнолога представили йому як досвідченого оперативника, який працював на кампанії президентів Джеральда Форда і Рональда Рейгана. Трамп звільнив свого голову виборчого штабу через лічені тижні після того, як Республіканська партія зробила його кандидатом в президенти. Але в 2017 році спеціальний представник Департаменту юстиції США взявся за Манафорта через його політичні зв’язки в Україні і Росії.

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Мюллер висунув 18 обвинувачень проти Манафорта, не сумніваючись, що котресь з них спрацює. А потім можна буде використати це для тиску на нього, щоб змусити співпрацювати проти Трампа. Манафорту тепер загрожує до 80 років в’язниці. Тож у нього точно є стимул йти на співпрацю. Однак питання в тому, як багато він знає про будь-які зв’язки кампанії з Росією. Жодні матеріали з розслідувань ФБР і Конгресу, які були оприлюднені, не доводять, що в 2016 році Трамп і російський уряд вступили в змову.

Зізнання Майкла Коена становить більший ризик для Трампа, зважаючи на те, яку роль зіграв юрист у виплаті 130 тисяч доларів порно-актрисі Стефані Кліффорд, щоб змусити її мовчати про зв’язок з нинішнім президентом США. Коен спочатку заперечував, що здійснив будь-які виплати, а Трамп публічно заперечив, що знав про щось таке. Однак, Коен тепер сказав, що насправді вони обидва про все добре знали.

Колишній особистий юрист Трампа завжди здавався нью-йоркською версією Манафорта. Він зізнався, що «зрізав юридичні вугли» у своїй бізнес-діяльності, а також брехав про податки.

Найбільша загроза для Трампа криється в тому, чи була виплата Кліффорд порушенням закону про фінансування передвиборчих кампаній. Коен сказав суду, що заплатив порно-актрисі за наказом «кандидата», тобто Трампа. Все це виставляє нинішнього президента з гіршого боку і пояснює, чому так багато республіканців були проти того, щоб висувати його кандидатуру на виборах від партії. Якщо він дійсно наказав заплатити Кліффорд, тоді він проявив кошмарну недалекоглядність в політичному і етичному полі.

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Зізнання Коена не передбачає, що він обов’язково повинен тепер співпрацювати з розслідуванням Мюллера. Однак, він може зробити це, щоб вразити суддю і зменшити термін для себе. Однак, як і у випадку з Манафортом, не зрозуміло, що він знає про зв’язки Трампа з Росією.

Wall Street Journal сумнівається, що Мюллер висуне обвинувачення проти Трампа, поки той займає крісло президента США. Однак, велика політична загроза нависає над володарем Овального кабінету.

Конгрес вирішує, чи були порушення настільки жахливими, щоб почати процедуру імпічменту. І якщо демократи отримають більшість в Палаті представників після виборів восени, саме вони будуть визначати значення терміну «важкі злочини». Тому визнання вини Коена і Манафорта підвищує ставки для Трампа і його президенства. Однак, виборці можуть зажадати кращих доказів, ніж виплати порно-зірці, щоб почати перегляд результатів виборів.