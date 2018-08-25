На слуханні комітету Сенату США допитають керівника Twitter

Його також можуть допитати щодо втручання РФ у вибори президента США.

Засновник і керівник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі візьме участь у засіданні Комітету Сенату США з енергетики та торгівлі, де даватиме відповіді на низку запитань.

Про це йдеться у повідомленні комітету у Twitter.

"Twitter - це неймовірно потужна платформа, яка може змінити національну дискусію, і для того, щоб щось стало поширеним треба лише один твіт. Коли рішення про дані та вміст здійснюються з використанням непрозорих процесів, американський народ має право висловлювати занепокоєння", - сказав голова комітету Грег Уолден.

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За словами Уолдена, члени комітету поставлять Дорсі низку складних запитань про те, яким чином компанія моніторить і як керує контентом. Від керівника соцмережі очікують чесності, беручи до уваги складність процесів у Twitter і судові позови проти соцмережі.

За інформацією Bloomberg, Дорсі також допитають у Комітеті з розвідки. Там з ним говоритимуть про втручання Росії у вибори президента США.

Нагадаємо, раніше засновник та керівник Facebook Марк Цукерберг брав участь у слуханнях Конгресу. Його допитували щодо низки суперечностей, проте однією з найважливіших тем була безпека персональних даних користувачів, яка опинилася під загрозою під час виборчої кампанії в США 2016 року.