Колишній тюремник Маккейна у В’єтнамі засмучений смертю екс-в’язня: «Він мені подобався!»

У азійській країні вшанували пам’ять американського сенатора, який був полоненим країни в часи війни з Америкою.

Начальник в’язниці, у якій Джона Маккейна утримували роками під час війни у В’єтнамі, похвалив сенатора і колишнього військовополоненого, який помер у неділю.

Про це пише Newsweek, нагадуючи, що Маккейн в 1967 року потрапив у в’єтнамський полон, коли його літак збили. До 1973 року його утримували у в’язниці комуністичної країни, якою керував полковник Тран Чонг Дюет.

«У ті часи особисто мені він подобався за свою жорсткість і сильну позицію. Пізніше, коли він став сенатором США, він і сенатор Джон Керрі зробили великий вклад у поглиблення в’єтнамсько-американських відносин. Тож я дуже захоплювався ним», - сказав Дюет.

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«Коли я дізнався про його смерть вранці, мені стало сумно. Я б хотів послати співчуття його сім’ї. Гадаю, такі ж відчуття у всього в’єтнамського народу», - додав він.

Будучи військовополоненим під час В’єтнамської війни, Маккейн постраждав від тортур. Його утримували в одиночній камері впродовж 2,5 років. Йому також умисне відмовили у медичній допомозі після того, як його схопили після падіння літака. Хоча Маккейн був сильно поранений.

Особистий досвід тортур зробив Маккейна послідовним противником застосування таких практик під час допитів. Попри те, що республіканець натерпівся у в’язниці В’єтнаму, він разом з тоді ще сенатором Джоном Керрі в 1994 році спільно внесли законопроект в Конгрес, який пропонував скасувати економічні санкції проти азійської країни.

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Після смерті Маккейна багато людей у Ханої прийшли до посольства США, щоб вшанувати пам’ять американського військового героя. Інші відвідали пам’ятник біля озера Трак Бах, адже тут Маккейна схопили, коли він спустився на парашуті після катапультування з пошкодженого літака.

«Ми цінуємо зусилля Маккейна у побудові і розвитку в’єтнамо-американських відносин за минулі десятиліття», - сказала прес-секретар міністерства закордонних справ В’єтнаму Ле Ті Ту Ханг.