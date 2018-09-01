Американський лобіст допоміг українському олігарху незаконно придбати квитки на інавгурацію Трампа - NYT

Квитки на інавгурацію коштували 50 тисяч доларів і були придбані за рахунок коштів, що проходили через банківський рахунок на Кіпрі.

Американський політолог Сем Паттен, який визнав себе винним у незаконному лобіюванні інтересів "Опозиційного блоку" у США, допоміг російському політтехнологу та українському бізнесмену незаконно придбати чотири квитки на інавгурацію президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Прокуратура повідомила, що квитки на інавгурацію коштували 50 000 доларів і були придбані за рахунок коштів, що проходили через банківський рахунок на Кіпрі.

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Прокурори не називали цих іноземних громадян. Проте The New York Times повідомляє, що квитки були придбані для українського олігарха та російського політтехнолога Костянтина Килимника, який, як вважається, має зв'язки з російською розвідкою та був бізнес-партнером екс-піарника Віктора Януковича Пола Манафорта.

У США іноземцям не дозволяється вносити гроші в організацію, яка проводить президентські інавгурації. Згідно з судовими документами, Сем Паттен навмисне приховував документи, які могли б виявити іноземну купівлю квитків.

Нагадаємо, на інавгурацію Дональда Трампа з України полетіли колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, екс-нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко, його колеги з "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов та позафракційний Борислав Береза. Також голова фракції "Опозиційного блоку"

Юрій Бойко заявив, що його колега за політичною силою Сергій Льовочкін був запрошений на інавгурацію.