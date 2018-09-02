В Афганістані розбився вертоліт з трьома українцями на борту

Вертоліт належав молдавської авіакомпанії Valan International Cargo Charter.

В результаті аварії молдавського вертольота Мі-8 в Афганістані загинули 12 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Управління цивільної авіації Молдови.

Так, згідно з інформацією, вертоліт, що належав авіакомпанії Valan International Cargo Charter, впав незабаром після зльоту з військової авіабази в Мазарі-Шаріфі.

Крім того, уточнюється, що всього на борту повітряного судна знаходилися 3 члени екіпажу, які були громадянами України, та 11 громадян Афганістану.

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"У результаті аварії загинули двоє членів екіпажу і десять пасажирів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел молдавського порталу deschide.md, загиблий пілот був громадянином Молдови, передає УП.

Видання Gagauzinfo.md з посиланням на телеканал 1TV та представника 209-го армійського корпусу "Шахін" Ханіфа Резайє повідомляє, що вертоліт з військовими впав з висоти 15 метрів під час зльоту з бази 209-го корпусу афганських збройних сил "Шахін". Після падіння він загорівся.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Красноярському краї Росії впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули.