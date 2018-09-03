Екс-помічниця Трампа записувала на телефон всі свої розмови із членами його сім'ї - ЗМІ

Екс-співробітниця Білого дому вмикала розмову з робочого телефону на гучний зв'язок і записувала її на свій телефон.

Колишня помічниця президента США в Білому домі Омароса Манігол-Ньюман користувалася особистим телефоном для запису розмов із робочого телефону.

Так, у Омароси Манігол-Ньюман при роботі було два телефони: особистий і урядовий, повідомляють джерела інтернет-видання Axios.

За словами джерел, співробітниця Білого дому вмикала розмову з робочого телефону на гучний зв'язок і записувала її на свій телефон. Омароса Манігол-Ньюман часто записувала розмови з колегами в Білому домі, а також всі розмови з членами родини президента США Дональда Трампа. Ці записи лягли в основу її книги про роботу в Білому домі під назвою «Схиблений: розповідь інсайдера Білого дому Трампа». Вона вийшла 14 серпня.

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Після звільнення дівчини керівник апарату Білого дому Джон Келлі з січня заборонив використовувати особисті телефони в західному крилі будівлі в будні дні з шести годин ранку до восьмої вечора, йдеться в матеріалі Axios. Джерела також додали, що сама Омароса рідко користувалася електронною поштою, а спілкувалася в месенджерах, побоюючись того, що її листи можуть стати суспільним надбанням після ситуації з витоком в Демократичній партії США.

Крім цього, перед тим, як відправитися на зустріч, вона часто включала запис на своєму особистому телефоні, який вона носила в кишені або маленькій сумочці.

Раніше повідомлялося, що юристи президента США Дональда Трампа подали позов проти колишньої помічниці президента Омароси Манігол-Ньюман через те, що вона порушила угоду про нерозголошення інформації (NDA).