Трамп застеріг РФ від «серйозної помилки» в Сирії

За його словами, в результаті таких дій можуть загинути «сотні тисяч людей».

Президент США Дональд Трамп написав у своєму твіттері, що Росія та Іран можуть зробити «серйозну помилку», якщо підтримають «безрозсудну» атаку сирійського президента Башара Асада у провінції Ідліб.

Трамп заявив, що Асаду не слід «безрозсудно» атакувати Ідліб. Так американський президент відреагував на плани Дамаска по звільненню цієї провінції.

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«Росіяни, і іранці здійснять серйозну гуманітарну помилку, якщо візьмуть участь у цій потенційній людській трагедії», — написав Трамп.

За його словами, в результаті таких дій можуть загинути «сотні тисяч людей».