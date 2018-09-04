Трамп застеріг РФ від «серйозної помилки» в Сирії
03:30, 04 вересня 2018Світ
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За його словами, в результаті таких дій можуть загинути «сотні тисяч людей».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп написав у своєму твіттері, що Росія та Іран можуть зробити «серйозну помилку», якщо підтримають «безрозсудну» атаку сирійського президента Башара Асада у провінції Ідліб.
Трамп заявив, що Асаду не слід «безрозсудно» атакувати Ідліб. Так американський президент відреагував на плани Дамаска по звільненню цієї провінції.
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«Росіяни, і іранці здійснять серйозну гуманітарну помилку, якщо візьмуть участь у цій потенційній людській трагедії», — написав Трамп.
За його словами, в результаті таких дій можуть загинути «сотні тисяч людей».
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