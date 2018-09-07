Меланія Трамп звинуватила анонімного автора з Білого дому в саботажі

Вона також додала, що цей чоловік «саботує США» своїми «боягузливими» діями.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що анонімний автор газети The New York Times з Білого дому «саботує США» своїми діями. Про це повідомляє CNN.

За її словами, анонімний автор з Білого дому повинен розкрити свою особистість.

Вона також додала, що цей чоловік «саботує США» своїми «боягузливими» діями.

Меланія підкреслила, що для США важлива свобода слова, однак, американські ЗМІ повинні бути чесними і відповідальними.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що газета The New York Times повинна негайно видати чиновника, який розкритикував Трампа в анонімній колонці.