Кіноакадемія США передумала видавати нагороду для «популярних фільмів»

Академія кінематографічних мистецтв і наук США відклала встановлення нової номінації на премію «Оскар». Про це повідомляє Hollywood Reporter.

У серпні повідомлялося, що Кіноакадемія вирішила видавати премію «Оскар» за «найкращий популярне кіно».

Однак, як повідомляє видання, у четвер, 6 вересня, Рада керуючих Кіноакадемії прийняв рішення відкласти цю ідею. Таким чином, на «Оскарі» у 2019 році нагорода за «найкращий популярний фільм» видаватися не буде.

В кіноакадемії зазначили, що їх пропозиція викликала саму різноманітну реакцію, у зв'язку з чим воно має потребу в подальшому вивченні.