Кіноакадемія США передумала видавати нагороду для «популярних фільмів»
00:01, 07 вересня 2018Світ
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В кіноакадемії зазначили, що їх пропозиція викликала саму різноманітну реакцію, у зв'язку з чим воно має потребу в подальшому вивченні.
Ілюстрація / REUTERS
Академія кінематографічних мистецтв і наук США відклала встановлення нової номінації на премію «Оскар». Про це повідомляє Hollywood Reporter.
У серпні повідомлялося, що Кіноакадемія вирішила видавати премію «Оскар» за «найкращий популярне кіно».
Однак, як повідомляє видання, у четвер, 6 вересня, Рада керуючих Кіноакадемії прийняв рішення відкласти цю ідею. Таким чином, на «Оскарі» у 2019 році нагорода за «найкращий популярний фільм» видаватися не буде.
В кіноакадемії зазначили, що їх пропозиція викликала саму різноманітну реакцію, у зв'язку з чим воно має потребу в подальшому вивченні.
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