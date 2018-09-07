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Кіноакадемія США передумала видавати нагороду для «популярних фільмів»

00:01, 07 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

У серпні повідомлялося, що Кіноакадемія вирішила видавати премію «Оскар» за «найкращий популярне кіно».

Однак, як повідомляє видання, у четвер, 6 вересня, Рада керуючих Кіноакадемії прийняв рішення відкласти цю ідею. Таким чином, на «Оскарі» у 2019 році нагорода за «найкращий популярний фільм» видаватися не буде.

В кіноакадемії зазначили, що їх пропозиція викликала саму різноманітну реакцію, у зв'язку з чим воно має потребу в подальшому вивченні.

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