У Сирії зруйнували 290 об'єктів всесвітньої культурної спадщини

В ході громадянської війни в Сирії були зруйновані або пошкоджені 290 об'єктів, внесених до списку Всесвітньої культурної спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на доповідь Навчального і науково-дослідного інституту ООН, представленого 23 грудня в Женеві, передає LB.ua.

Згідно з отриманими з супутників даними, 24 об'єкти було знищено повністю. Значний збиток було нанесено 189-ти об'єктам. Найсильніше постраждали культурні об'єкти в Алеппо й Дамаску, а також археологічні пам'ятки Пальміри та стародавній замок хрестоносців Крак де Шевальє, розташований в 65 кілометрах на захід від міста Хомс.

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Це "тривожне свідоцтво збитків, що тривають, від яких потерпає велика культурна спадщина Сирії. Національні та міжнародні зусилля з захисту цих об'єктів повинні бути розширені для того, щоб врятувати якомога більше цієї важливої для людства спадщини", - йдеться в доповіді ЮНЕСКО.

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, науки, освіти та ЗМІ запропонувала державам - членам Ради Європи розглядати знищення пам'яток як злочин проти людяності "і розробити подальші механізми з метою віддати зловмисників національному і міжнародному суду".

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Громадянська війна в Сирії триває з березня 2011 року. Бойові дії відбувається між лояльними президенту Башару Асаду військами, лояльними йому воєнізованими формуваннями з одного боку, і озброєними повстанцями, в числі яких радикальні ісламісти - з іншого. Жертвами протистояння стали понад 200 тис. осіб.

Минулого року глава сирійського відомства, яке завідує захистом і збереженням об'єктів старовини і музеїв Сирії, повідомив Рейтер, що десятки тисяч культурних артефактів, що охоплюють період історії тривалістю в 10 тисяч років, було вивезено на спеціальні склади для запобігання мародерству.