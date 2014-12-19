ВООЗ: в ході громадянської війни в Сирії загинули понад 200 тисяч осіб

Про це повідомляє інформаційне агенція Reuters з посиланням на представника Всесвітньої організації охорони здоров'я в Сирії Елізабет Хофф, передає "Апостроф".

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"У Сирії безпосередньо від війни постраждав мільйон осіб. Це легко побачити, якщо проїхатися по країні: кількість людей з ампутованими кінцівками жахає. Це величезна проблема", - заявила Елізабет Хофф.

Крім того, вона повідомила, що ситуацію ускладнює брак медикаментів. За її словами, кількість вакцинованих людей за останні роки впала з 90% до 52%. "З урахуванням відсутності питної води ситуація дуже складна", - підкреслила Елізабет Хофф, додавши, що в цьому році в Сирії зафіксовано 4200 випадків зараження кором та 6500 випадків - тифом.