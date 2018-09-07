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Сенцову хочуть надати звання почесного парижанина

18:00, 07 вересня 2018
Світ
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14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв&#039;язнів / фото УНІАН

Мер столиці Франції Парижа Анн Ідальго має намір запропонувати міській раді надати незаконно засудженому у Російській Федерації українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного парижанина.

Про це посол України у Франції Олег Шамшур повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мер Парижа, Анн Ідальго, запропонує наступній сесії міськради надати Олегу Сенцову звання почесного парижанина. Дякую нашим французьким друзям за їхню підтримку у справі звільнення українських політичних в’язнів Кремля!", - заявив посол.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Париж#Олег Сенцов