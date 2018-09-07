Сенцову хочуть надати звання почесного парижанина

Мер Парижа має намір запропонувати міськраді надати Сенцову звання почесного парижанина.

Мер столиці Франції Парижа Анн Ідальго має намір запропонувати міській раді надати незаконно засудженому у Російській Федерації українському режисеру Олегу Сенцову звання почесного парижанина.

Про це посол України у Франції Олег Шамшур повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мер Парижа, Анн Ідальго, запропонує наступній сесії міськради надати Олегу Сенцову звання почесного парижанина. Дякую нашим французьким друзям за їхню підтримку у справі звільнення українських політичних в’язнів Кремля!", - заявив посол.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.