Кількість хворих на Еболу в Західній Африці за добу зросла на 100 осіб

Це відбулося в основному, за рахунок постраждалих в Сьєрра-Леоне, випливає з даних Всесвітньої організацією охорони здоров'я (ВООЗ), які були опубліковані сьогодні, передають РИА Новости.

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Згідно з опублікованою статистикою, жертвами вірусу в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне стали 7565 людей, заражені 19431 людина. Дані наводяться за станом на 21 грудня.

РанішеВООЗ повідомляла про 7518 загиблих і 19340 заражених в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне станом на 20 грудня.