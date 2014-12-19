ФБР звинуватило Північну Корею в кібератаці проти кінокомпанії Sony Pictures

Влада США звинувачує уряд КНДР у вторгненні в приватний інтернет-простір, у результаті чого відбулося порушення електронної пошти компанії й були знищені комп'ютерні дані. ФБР підкреслило, що атака виявила чималі можливості одного з головних противників США, передає Радіо Свобода.

Американські офіційні особи вважають, що за зломом стояла Північна Корея. Газета «Вашингтон пост» пише, що це перший випадок, коли США звинувачують у кібератаці іноземну державу.

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У заяві йдеться, що цей висновок ґрунтується на «технічному аналізі» програми, яка використовувалася при атаці, що вивела на інші шкідливі програми, раніше відомі ФБР як північнокорейські.

Метою Північної Кореї було заподіяти значної шкоди американському бізнесу і придушити право американських громадян на самовираження, йдеться в заяві ФБР. Мова йде про спробу перешкодити виходу на екрани американського фільму «Інтерв'ю». Комедія про змову з метою вбивства лідера Північної Кореї Кім Чен Ина викликала обурення в КНДР і погрози зірвати прем'єру кінострічки в країнах Заходу. Після кібератак прем'єра кінокартини була скасована