Санкції та загострення воєнної ситуації впливають на ЄАЕС – Назарбаєв

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після саміту глав держав ЄАЕС, який відбувся у Москві у вівторок, 23 грудня, передає Радіо Свобода.

«Інтегруючись економічно, усі країни-учасниці укріплюють принципи політичного суверенітету і незалежності, а також культурної і мовної унікальності наших народів», – сказав Назарбаєв.

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При цьому президент Казахстану наголосив, що на становлення Євразійського економічного союзу впливає низка факторів.

«Нестабільність світових ринків, політики санкцій, послаблення довіри між провідними країнами світу та загрози загострення військово-технічної і політичної ситуації – все це впливатиме на процеси становлення Євразійського економічного союзу. Ми зважали на ці виклики», – наголосив Нурсултан Назарбаєв.

ЄАЕС має стати наступним етапом євразійської інтеграції під проводом Росії. Ця організація, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія, має запрацювати 1 січня 2015 року. Базою для Євразійського економічного союзу став Митний союз між Москвою, Мінськом та Астаною.