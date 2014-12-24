Кремль назвав ситуацію з «Містралями» проявом слабкості Франції

"Пояснення про те, що, мовляв, не дозріли якісь умови для того, щоб передати нам ці кораблі, ці пояснення ніхто сприймати з нашої сторони не збирається, ми не вважаємо це форс-мажором, який прописаний в контракті, це просто демонстрація, якщо хочете, геополітичної слабкості Франції...", - сказав Рогозін в інтерв'ю, фрагмент якого був показаний в ефірі каналу "Росія-24", повідомляє РИА Новости.

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За його словами, Франція "сьогодні піддається під натиск своїх колег по НАТО, вона нещодавно повернулася у військову організацію НАТО, ось вам, будь ласка, прямий наслідок усіх цих залежностей". Рогозін також додав, що "досить скоро" наступають деякі контрактні зобов'язання, в тому числі штрафні санкції".

Франція, згідно спрямованому російській стороні запрошенню, повинна була передати перший вертольотоносець типу "Містраль", корабель-док "Владивосток" Військово-морському флоту РФ ще 14 листопада, однак цього не сталося.