Трамп пообіцяв написати правдиву книгу про себе

За словами Трампа, книга Вудворда «Страх: Трамп у Білому Домі» є ще одним «нападом» на нього.

Американський президент Дональд Трамп розкритикував книгу журналіста Боба Вудворда «Страх: Трамп у Білому Домі» і пообіцяв, що напише про себе сам.

Політик написав про це на своїй офіційній сторінці в твіттері.

За словами Трампа, книга Вудворда є ще одним «нападом» на нього. При цьому автор нібито посилається на неназвані джерела, слова яких вже спростовують. Глава держави підкреслив, що багато з тих, хто процитований в книзі, вже назвали наведені цитати вигаданими.

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«Демократи не сприймають поразок. Я напишу правдиву книгу», — заявив Трамп.

У більш пізньому пості він процитував статтю The Washington Examiner, що підтверджує його слова про достовірність джерел.

Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що книга Вудворда під назвою «Страх: Трамп в Білому Домі», яка вийде 11 вересня, розхитує Білий дім.